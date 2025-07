Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag freundlich

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 266,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 266,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 266,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,00 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 29.248 Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 27,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,88 EUR.

Hannover Rück gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Was Analysten von Hannover Rück erwarten

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren verdient