Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 266,00 EUR an der Tafel.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 266,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 266,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 264,00 EUR. Bei 264,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 17.445 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 9,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 27,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 4,63 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 7,22 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Hannover Rück die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 20,88 EUR je Aktie aus.

