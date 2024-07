Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 239,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 239,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 239,90 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 238,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.722 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (186,05 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,28 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,50 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,45 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

