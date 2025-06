Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Hannover Rück im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 278,40 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 278,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 278,00 EUR. Bei 282,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 42.561 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Gewinne von 5,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 24,96 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 12,17 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,50 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,62 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 23,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

