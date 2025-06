Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 280,80 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 280,80 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 280,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 282,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.921 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 4,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 25,61 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 12,17 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 299,50 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,62 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 23,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient

Mai 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen