Verluste in Zürich: SLI sackt zum Handelsende ab

SIX-Handel im Blick

Wenig verändert zeigte sich der SLI zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel

Am Dienstag beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 2.017,44 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,238 Prozent schwächer bei 2.014,78 Punkten, nach 2.019,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.004,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.020,28 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.976,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2025, wurde der SLI auf 2.101,64 Punkte taxiert. Der SLI stand vor einem Jahr, am 10.06.2024, bei 1.972,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 4,99 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 6,23 Prozent auf 23,54 CHF), VAT (+ 3,78 Prozent auf 338,00 CHF), Straumann (+ 3,28 Prozent auf 110,25 CHF), ams-OSRAM (+ 2,00 Prozent auf 8,91 CHF) und Temenos (+ 1,99 Prozent auf 64,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen UBS (-4,84 Prozent auf 26,53 CHF), Swiss Re (-1,55 Prozent auf 142,50 CHF), Sandoz (-1,29 Prozent auf 43,45 CHF), Zurich Insurance (-1,24 Prozent auf 574,00 CHF) und Swiss Life (-1,21 Prozent auf 817,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 13.549.202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,929 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net