Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 151,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 150,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 151,95 EUR. Bisher wurden heute 46.648 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,70 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 16,70 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 175,15 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,02 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 8.008,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.655,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,19 EUR je Hannover Rück-Aktie.

