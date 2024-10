Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Freitagvormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 259,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 259,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 259,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.333 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 261,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,54 Prozent. Bei 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,57 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,67 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 12.08.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 EUR, nach 3,94 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

