Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag billiger

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 271,00 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 271,00 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 270,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,60 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.671 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,97 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 12,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,88 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,91 EUR je Hannover Rück-Aktie.

