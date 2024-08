Aktienentwicklung

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit grünen Vorzeichen

12.08.24 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 226,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 226,40 EUR. Bei 228,50 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 223,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 16.047 Stück. Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 13,34 Prozent Luft nach oben. Bei 192,05 EUR fiel das Papier am 23.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,17 Prozent. Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,13 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,00 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 14.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,22 Mrd. EUR gegenüber 6,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,67 EUR je Hannover Rück-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Ausblick: Hannover Rück stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

