Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 247,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 247,10 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 246,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.268 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 208,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 15,46 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,65 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 272,57 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 24,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

