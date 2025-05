Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Dienstagvormittag ausgebremst

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 271,60 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 271,60 EUR ab. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 270,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 271,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.137 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,41 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,50 EUR.

Am 13.03.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,22 EUR fest.

