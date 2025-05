Ausgewählte Großpakete

Amazon und FedEx haben eine mehrjährige Vereinbarung zur Zustellung ausgewählter Großpakete für Privatkunden von Amazon getroffen.

Amazon hat den Logistikkonzern FedEx als Partner für die Zustellung ausgewählter Großpakete an die Haushalte des Online-Händlers gewonnen. Die beiden Unternehmen hatten in den vergangenen Jahren nach Kooperationsmöglichkeiten gesucht, nachdem sie 2019 eine Zusammenarbeit beendet hatten. "Wir haben eine Vereinbarung mit FedEx getroffen, um als einer von mehreren Drittpartnern Pakete an unsere Kunden auszuliefern", sagte Amazon-Sprecher Steve Kelly. Die Konditionen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. FedEx bezeichnete die Partnerschaft als eine für beide Seiten vorteilhafte, mehrjährige Vereinbarung. Die Partnerschaft zwischen Amazon und FedEx kommt zustande, nachdem UPS Anfang des Jahres angekündigt hatte, dass sein größter Kunde Amazon sein Volumen in den nächsten 18 Monaten halbieren werde. Das Geschäft mit Amazon machte im vergangenen Jahr etwa 12 Prozent des Umsatzes von UPS aus, was etwa 1,07 Milliarden US-Dollar entspricht. UPS kündigte daraufhin im vergangenen Monat Pläne zur Kostensenkung an, darunter die Streichung von rund 20.000 Stellen im operativen Bereich und die Schließung von mehr als 70 gemieteten und eigenen Gebäuden.

Die FedEx-Aktie gewinnt vorbörslich an der NYSE zeitweise 1,57 Prozent auf 236,60 US-Dollar, nachdem sie schon im offiziellen Handel deutlich zulegen konnte. Amazon-Papiere notieren vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,15 Prozent höher bei 208,95 US-Dollar.

Dow Jones Newswires