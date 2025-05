Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit sattem Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,5 Prozent auf 207,47 USD zu.

Das Papier von Amazon legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,5 Prozent auf 207,47 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 211,66 USD. Bei 210,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.268.485 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 16,89 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 151,61 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 26,92 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 234,14 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 01.05.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

