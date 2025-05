Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 269,60 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 269,60 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 268,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 3.417 Aktien.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,53 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,51 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,35 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 297,38 EUR.

Am 13.03.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

