Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Donnerstagmittag

Hannover Rück im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 274,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 274,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 274,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 270,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.849 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 297,38 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,55 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,92 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Hannover Rück-Aktie mit Overweight

Aktien-Tipp: So bewertet DZ BANK die Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie im Abwärtssog: Hannover Rück bestätigt Ausblick nach Gewinnrückgang