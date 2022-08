Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagvormittag nahezu unbewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 150,35 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,70 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 150,35 EUR. Bei 150,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.426 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 181,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 173,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8.008,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.655,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Hannover Rück am 03.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Hannover Rück.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,23 EUR je Hannover Rück-Aktie.

