Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 275,60 EUR.

Mit einem Kurs von 275,60 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Bei 275,80 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 273,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 274,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.783 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 24,20 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,50 EUR angegeben.

Am 13.03.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

