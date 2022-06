Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 140,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 139,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.420 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 181,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,65 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 175,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 04.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.333,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.803,19 EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 14,73 EUR im Jahr 2023 aus.

