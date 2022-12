Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 184,15 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,15 EUR. Mit einem Wert von 183,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.889 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,50 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 131,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,20 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 183,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 8.908,99 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.03.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,56 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Hannover Rück-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Hannover Rück-Aktie höher: Fitch bestätigt Versicherer-Finanzstärke-Rating für Hannover Rück mit AA-

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück