Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 272,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 272,20 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 271,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,60 EUR. Zuletzt wechselten 81.186 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,01 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,25 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,77 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 291,86 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,24 Mrd. EUR – ein Plus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

