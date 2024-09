Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 252,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,4 Prozent auf 252,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 252,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.145 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 261,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 3,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.11.2023 (196,25 EUR). Mit Abgaben von 22,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,57 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 260,00 EUR.

Am 12.08.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,94 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,09 EUR je Aktie belaufen.

