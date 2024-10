Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 258,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 258,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 259,10 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 257,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 258,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.209 Hannover Rück-Aktien.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 196,25 EUR fiel das Papier am 09.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 24,05 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,63 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 266,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Das EPS belief sich auf 5,00 EUR gegenüber 3,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Am 10.11.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,18 EUR im Jahr 2024 aus.

