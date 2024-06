Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 231,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 231,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 231,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.389 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,99 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 184,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 20,26 Prozent sinken.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,98 EUR je Hannover Rück-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 14.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,53 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,46 EUR fest.

