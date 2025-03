Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hannover Rück

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 271,20 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 271,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 269,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 274,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.720 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,39 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 22,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,77 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 291,86 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,18 EUR, nach 3,53 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,24 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hannover Rück dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

