Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 233,60 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 233,60 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 234,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 15.266 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 9,85 Prozent zulegen. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 21,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,98 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,33 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,45 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

