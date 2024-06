Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 234,10 EUR. Bei 233,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.577 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,99 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,98 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,53 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,46 EUR je Aktie belaufen.

