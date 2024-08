Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Vormittag

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 245,90 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 245,90 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 246,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 794 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 192,05 EUR fiel das Papier am 23.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 260,57 EUR.

Am 12.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 5,00 EUR gegenüber 3,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 18,94 EUR je Aktie aus.

