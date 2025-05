Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag kaum verändert

Hannover Rück im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 278,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 278,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 279,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 278,40 EUR ab. Bei 279,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.559 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,07 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 299,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 20,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie dreht dennoch ins Minus: Swiss Re kann Gewinn trotz Waldbrandschäden steigern

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Talanx-Aktie profitiert: Talanx startet mit Rekordgewinn ins Jahr