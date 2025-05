Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag in Grün

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 280,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 280,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 280,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 279,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.755 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Abschläge von 25,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 299,50 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,89 EUR je Hannover Rück-Aktie.

