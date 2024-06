Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 233,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 233,90 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 235,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 232,30 EUR. Mit einem Wert von 234,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.352 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,98 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 245,33 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,46 EUR fest.

