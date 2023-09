Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag südwärts

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 210,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 210,80 EUR nach. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,70 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 211,70 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.456 Stück gehandelt.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 215,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,09 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 143,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 32,02 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,44 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,19 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain