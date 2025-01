Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 256,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 256,50 EUR. Bei 257,30 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 256,60 EUR. Zuletzt wechselten 3.062 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 3,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (208,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 18,56 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,65 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 276,86 EUR.

Am 11.11.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR umsetzen können.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,64 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Grün

Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Freitagnachmittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags fester