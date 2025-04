Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 280,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 280,80 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 280,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,40 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.800 Stück gehandelt.

Am 03.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 281,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Kursverlust von 25,61 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,53 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,50 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,47 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,28 EUR je Aktie aus.

