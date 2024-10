Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 250,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 250,80 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 250,60 EUR ein. Bei 252,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.195 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 265,60 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,25 EUR am 09.11.2023. Abschläge von 21,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,63 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 266,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,10 EUR fest.

