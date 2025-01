Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 259,20 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 259,20 EUR abwärts. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,20 EUR nach. Bei 261,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.387 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 265,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 19,41 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,69 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 276,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,63 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

