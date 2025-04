Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Hannover Rück im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Kurs von 280,40 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 280,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 283,20 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 279,00 EUR. Mit einem Wert von 282,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 23.826 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,20 EUR erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 34,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,53 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,28 EUR im Jahr 2025 aus.

