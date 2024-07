Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag freundlich

Hannover Rück im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 230,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 230,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 231,50 EUR aus. Bei 230,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 12.215 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 10.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 188,70 EUR ab. Mit Abgaben von 18,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,13 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,00 EUR aus.

Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,22 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,67 EUR im Jahr 2024 aus.

