Aktien Schweiz kräftig erholt - Hoffnung auf Verhandlungslösung im Zollstreit

DOW JONES--Kräftig erholt von den Kurseinbrüchen des Vortags hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Unter den Anlegern keimte Hoffnung auf, dass ein Handelskrieg abgewendet werden könnte. Die US-Regierung hatte Bereitschaft signalisiert, über die Strafzölle zu verhandeln, die ab Mittwoch gelten sollen. Der SMI gewann 2,8 Prozent auf 11.359 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen mit Kursgewinnen. Umgesetzt wurden 43,56 (zuvor: 69,45) Millionen Aktien.

Wer­bung Wer­bung

Angeführt wurde die Erholungsbewegung von Lonza, deren Aktienkurs um 7,6 Prozent stieg. Der Finanzvorstand des Pharma-Auftragsfertigers hatte schon am Montag in einer Telefonkonferenz mit Analysten darauf hingewiesen, dass sein Unternehmen aufgrund des Geschäftsmodells von den US-Strafzöllen kaum betroffen sei. Analystin Sibylle Bischofberger von der Bank Vontobel teilt diese Meinung. Sie verwies am Dienstag auf die defensive Ausrichtung des Unternehmens, das selbst keine Medikamente in die USA liefere. Vielmehr müssten sich die Kunden von Lonza mit Transport und Zöllen befassen.

Lebhaft nachgefragt wurden auch die Aktien der zu Wochenbeginn besonders heftig abverkauften Versicherer. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbesserten sich um bis zu 5,8 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Nicht ganz so stark wie der Markt erholten sich Indexschwergewicht Nestle (+2%) und die ebenfalls als defensiv geltenden Swisscom (+0,9%).

Unter den Nebenwerten stiegen Swissquote um 5,7 Prozent und EFG International um 4,7 Prozent. Wie die Schweizer Börse am Dienstag mitteilte, hat sie einige fehlerhafte Geschäfte ("Mistrades") vom Montag in diesen beiden und anderen Nebenwerten annulliert. Swissquote und EFG schienen zum Handelsstart am Montag um über 60 Prozent abzustürzen, als sich in Reaktion auf die US-Zollpolitik der Ausverkauf an den internationalen Börsen fortsetzte. Zum Handelsende notierten die beiden Titel noch 2 bzw 6,5 Prozent niedriger.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2025 12:06 ET (16:06 GMT)