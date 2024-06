UBS AG

Swiss Re Sell

08:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 91 auf 101 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die starke Kursentwicklung des bisherigen Jahres lasse sich nur teilweise durch steigende Gewinnschätzungen rechtfertigen, schrieb Analyst Will Hardcastle in seiner am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sein Favorit ist Munich Re./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 03:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 03:12 / GMT

