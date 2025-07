Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Kurs der Hannover Rück

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 272,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 272,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 272,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 270,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 27.737 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 6,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 23,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,06 EUR fest.

