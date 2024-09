Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 251,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 251,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 251,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,90 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.544 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 261,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,25 EUR am 09.11.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,06 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,57 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 265,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2024. Das EPS belief sich auf 5,00 EUR gegenüber 3,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,09 EUR im Jahr 2024 aus.

