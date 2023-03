Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Freitagmittag ein

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 169,25 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 167,35 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.122 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (193,20 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2023. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 12,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,85 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 193,65 EUR.

Am 03.11.2022 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,11 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 8.908,99 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.142,70 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,07 EUR je Aktie.

