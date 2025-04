Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 280,20 EUR ab.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 280,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 279,80 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 39.193 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 34,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,53 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Am 13.03.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen

Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Hannover Rück-Aktie mit Underweight