Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag im Aufwind

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 275,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 275,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 275,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.771 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2025 bei 280,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 24,06 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,79 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 294,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie verteuert sich: Goldman startet Hannover Rück mit 'Buy'

Handel in Frankfurt: DAX mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags