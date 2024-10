Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Freitagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 245,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 245,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 244,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 246,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 22.817 Stück.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 265,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 196,25 EUR fiel das Papier am 09.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,90 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,63 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 266,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,10 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht nachmittags Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der LUS-DAX nachmittags

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter