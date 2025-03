Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Mittwochvormittag zu

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 276,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 276,60 EUR. Bei 277,10 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 276,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.427 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,40 EUR) erklomm das Papier am 13.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 1,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 32,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,38 EUR angegeben.

Am 13.03.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,53 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,23 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

