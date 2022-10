Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag freundlich

Um 12:22 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 162,85 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 162,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.959 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 10,37 Prozent wieder erreichen. Bei 131,35 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 23,98 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 174,39 EUR an.

Am 04.08.2022 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,19 EUR gegenüber 3,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8.008,90 EUR gegenüber 6.655,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Hannover Rück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 11,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

