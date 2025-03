Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 274,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 274,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 273,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 275,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.895 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,40 EUR erreichte der Titel am 13.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,38 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,23 EUR je Aktie belaufen.

