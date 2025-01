Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 260,30 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 260,30 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 259,30 EUR. Bei 260,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 2.343 Stück.

Bei 265,60 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 2,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 19,75 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,67 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 277,57 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,50 EUR, nach 3,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,65 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

